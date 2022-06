Auf dem Weg zur WM in Katar steht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstag in der Nations League die nächste Standortbestimmung an.

Köln (SID) - Auf dem Weg zur WM-Endrunde in Katar steht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstag in der Nations League die nächste Standortbestimmung an. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick hofft in Ungarn gegen Gastgeber Ungarn nach den 1:1-Unentschieden vor Wochenfrist in Italien und am vergangenen Dienstag gegen England auf den ersten Erfolg in dem Wettbewerb.

Im Duell um die Formel-1-WM zwischen dem niederländischen Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull und Ferrari-Star Charles Leclerc aus Monaco steht in Baku der nächste Showdown auf dem Programm. Für den Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag kämpfen die beiden WM-Favoriten im Qualifying am Samstag um die beste Startposition.

Der Kölner Oscar Otte spielt beim Rasenturnier in Stuttgart um den Einzug in sein erstes Endspiel auf der ATP-Tour. Nach seinem kampflosen Sprung ins Semifinale trifft der 28-Jährige in der Vorschlussrunde des Wimbledon-Vorbereitungsturniers auf den an Nummer zwei gesetzten Italiener Matteo Berrettini.