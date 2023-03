Im Derby bei Schalke 04 will Borussia Dortmund die Chancen im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Meister Bayern München an der Tabellenspitze wahren.

Köln (SID) - Im Derby bei Abstiegskandidat Schalke 04 will Borussia Dortmund die Chancen im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Meister Bayern München an der Tabellenspitze wahren. Der FC Bayern kann schon am Nachmittag im Duell mit dem FC Augsburg vorlegen. Außerdem sind im Rennen um die Champions-League-Plätze Pokalsieger RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach und Europacup-Gewinner Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart gefordert. Die Begegnung zwischen Hertha BSC und dem FSV Mainz 05 komplettiert das Programm am Samstag.

In der 2. Fußball-Bundesliga kann Spitzenreiter Darmstadt 98 seine Verfolger im Aufstiegsrennen unter Zugzwang setzen. Durch einen Sieg bei Abstiegskandidat Arminia Bielefeld könnten die Hessen vorübergehend auf vier Punkte davonziehen. Im Abendspiel winkt dem 1. FC Heidenheim bei Fortuna Düsseldorf die Chance für mindestens eine Nacht auf einem Aufstiegsplatz, weil der Tabellenzweite Hamburger SV erst am Sonntag gegen den Karlsruher SC antritt. In weiteren Duellen treffen am Samstagnachmittag der FC St. Pauli und die SpVgg Greuther Fürth sowie der 1. FC Magdeburg und der SC Paderborn aufeinander.

Die deutschen Biathleten sind beim Weltcup im schwedischen Östersund als Teamworker gefragt. Mit Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick hofft die Frauen-Staffel im 4x6km-Rennen ebenso auf einen Podestplatz wie das Männer-Quartett mit Ex-Weltmeister Benedikt Doll über 4x7,5 km.