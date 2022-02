Rekordmeister Bayern München will in der Bundesliga die komfortable Tabellenführung festigen.

Köln (SID) - Rekordmeister Bayern München will in der Bundesliga die komfortable Tabellenführung festigen. Die Münchner treten um 15.30 Uhr beim Aufsteiger VfL Bochum an und müssen dabei unter anderem auf den verletzten Nationaltorhüter Manuel Neuer verzichten. Zur gleichen Zeit braucht Krisenklub Borussia Mönchengladbach dringend einen Heimsieg gegen den FC Augsburg.

Der Start ist missglückt, nun soll es für das DEB-Team von Bundestrainer Toni Söderholm beim olympischen Turnier in Peking den ersten Sieg geben. Die Mannschaft um Kapitän Moritz Müller bekommt nach der 1:5-Auftaktpleite gegen Kanada ab 9.40 Uhr mit Gastgeber China zu tun.

Hannah Neise greift bei den Winterspielen in Peking überraschend nach einer Medaille. Nach den ersten beiden Läufen liegt die 21-Jährige auf Rang zwei, auch Weltmeisterin Tina Hermann auf Rang drei und Jacqueline Lölling auf Rang fünf haben das Podest im Blick. Der dritte von vier Läufen im Yanqing Sliding Center startet um 13.20 Uhr.

Karl Geiger will einen Tag nach seinem 29. Geburtstag beim olympischen Springen auf der Großschanze endlich sein Potenzial abrufen. Der Oberstdorfer sucht bei den Winterspielen in Peking noch seine Form, ab 12.00 Uhr kämpft er in Zhangjiakou um eine Medaille. Auf diese hoffen auch die weiteren DSV-Springer Markus Eisenbichler, Constantin Schmid und Pius Paschke.