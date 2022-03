In der Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach Hertha BSC zum Kellerduell. Beide Vereine stecken in der Krise und brauchen dringend Punkte.

Köln (SID) - In der Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach Hertha BSC zum Kellerduell. Beide Vereine stecken in der Krise und brauchen dringend Punkte. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Zuvor ist um 15.30 Uhr Spitzenreiter Bayern München im Topspiel beim Tabellenvierten TSG Hoffenheim zu Gast.

Beim Biathlon-Weltcup in Otepää stehen die Massenstarts auf dem Programm. Nach dem starken Sprint-Ergebnis am Donnerstag gehen die deutschen Männer mit viel Selbstvertrauen in ihr Rennen ab 13.00 Uhr. Bei den Frauen will Olympiasiegerin Denise Herrmann auf der vorletzten Weltcup-Station an ihre starken Leistungen anknüpfen. Die Athletinnen starten um 15.15 Uhr.

Nach dem enttäuschendem vierten Platz im Riesenslalom greift Anna-Lena Forster in Peking nach der nächsten Goldmedaille. In ihrer Spezialdisziplin Slalom will die deutsche Fahnenträgerin ihre vierte Medaille bei den Spielen in China holen. Andrea Rothfuss hofft nach ihrem dritten Platz im Riesenslalom auf die nächste Überraschung. Die Entscheidung fällt um 4.45 Uhr im zweiten Lauf.