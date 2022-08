Köln (SID) - Timo Werner steht vor dem Comeback bei RB Leipzig.Der Nationalspieler könnte gegen den 1. FC Köln am zweiten Bundesligaspieltag nach der Rückkehr vom FC Chelsea in der Startelf stehen. Schalke 04 hofft gegen Borussia Mönchengladbach auf die ersten Punkte nach dem Wiederaufstieg, Hertha BSC empfängt Eintracht Frankfurt zum Duell der Fehlstarter.

Am dritten Tag der Multisport-EM in München stehen in einigen Disziplinen Entscheidungen an. Die deutschen Kunstturnerinnen stehen ab 14.00 Uhr im Teamfinale, der Deutschland-Achter hofft im Rennen um 13.36 Uhr auf den Titel. Weitere Medaillen werden im Sportklettern, auf der Radbahn, im Triathlon und beim BMX vergeben.

Vize-Weltmeister Lukas Märtens aus Magdeburg geht bei der EM in Rom mit Medaillenhoffnungen in sein erstes Einzelfinale. Der 20-Jährige krault nach Platz zwei im Vorlauf im Foro Italico im Finale über 800 m. Start ist um 19.37 Uhr.