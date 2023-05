In der Bundesliga biegt das Titelrennen auf die Zielgerade ein. Bayern muss gegen Schalke vorlegen und Dortmund gegen Mönchengladbach nachziehen.

In der Bundesliga biegt das Titelrennen auf die Zielgerade ein. Während Tabellenführer Bayern München ab 15.30 Uhr gegen Schalke 04 vorlegt, muss Verfolger Borussia Dortmund im Topspiel ab 18.30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach nachziehen. Zudem treffen Union Berlin und der SC Freiburg im Duell um einen Champions-League-Platz aufeinander, der VfL Bochum will mit einem Sieg gegen den FC Augsburg den Traum vom Klassenerhalt am Leben erhalten. Außerdem stehen die Begegnungen Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz 05 und VfL Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim auf dem Programm.

Bei der Weltmeisterschaft trifft die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel auf Co-Gastgeber und Topfavorit Finnland. Nach zweimal Gold und einmal Silber bei den letzten drei WM-Turnieren sowie dem Olympiasieg 2022 in Peking sind die Finnen aktuell die Nummer eins der Welt. Ab 19.20 Uhr geht Außenseiter Deutschland in Tampere in das Duell mit dem schier übermächtigen Gegner.

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel will nach der Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain Wiedergutmachung betreiben und die Tabellenführung in der Bundesliga festigen. Dafür muss der THW am Abend beim TVB Stuttgart gewinnen, der Anwurf erfolgt um 20.30 Uhr.