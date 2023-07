In Wimbledon startet das Einzelfinale der Frauen. Die Tour de France schlängelt sich durch die Alpen und in Blackpool fliegen die Pfeile.

Bei den 136. All England Championships in Wimbledon steht das Finale der Frauen auf dem Programm. Ons Jabeur aus Tunesien kann im Duell gegen die Tschechin Marketa Vondrousova Geschichte schreiben: Jabeur wäre mit einem Erfolg die erste afrikanische Grand-Slam-Siegerin. Das Endspiel auf dem "heiligen Rasen" beginnt um 15.00 Uhr.

Am Tag nach der epischen Ankunft am Grand Colombier gibt es bei der Tour de France keine Pause für das Peloton. Auf dem Weg von Annemasse nach Morzine les Portes du Soleil warten in den Alpen fünf Bergwertungen auf die Fahrer, mit dem Col de Joux Plane auch einer der "Hors-Kategorie". Im Kampf um das Gelbe Trikot scheinen Attacken möglich.

Im Empress Ballroom im englischen Blackpool fliegen wieder die Pfeile: Beim World Matchplay duellieren sich bis zum 23. Juli die 32 besten Spieler um die begehrte "Phil Taylor Trophy". Titelverteidiger beim wichtigsten Turnier neben der Weltmeisterschaft ist der Niederländer Michael van Gerwen, aus deutscher Sicht sind Gabriel Clemens und Martin Schindler dabei. Die erste Session beginnt ab 20 Uhr.