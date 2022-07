Bei der Tour de France steht dem Peloton nach dem Auftaktzeitfahren in Kopenhagen am Samstag eine spektakuläre Etappe bevor.

Köln (SID) - Bei der Tour de France steht dem Peloton nach dem Auftaktzeitfahren in Kopenhagen am Samstag eine spektakuläre Etappe bevor. Nach rund 202 überwiegend an Dänemarks Küste entlang führenden Kilometern von Roskilde nach Nyborg führt das Finale über die mächtige Storebaelt-Hängebrücke, die auf einer Gesamtlänge von 18 Kilometern den Großen Belt zwischen den Inseln Fünen und Seeland überspannt. Außerdem stehen drei Bergwertungen der niedrigsten Kategorie auf dem Plan.

Im Qualifying für den Großen Preis von Großbritannien kämpfen die WM-Kandidaten Max Verstappen und Charles Leclerc ab 16 Uhr um die bestmögliche Ausgangsposition für die Fortsetzung ihres Titelduells 24 Stunden später auf dem Kurs von Silverstone. Auf Haas-Pilot Mick Schumacher liegt nach bislang enttäuschenden Ergebnissen ebenfalls schon viel Druck.

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen startet am Samstag in die WM-Endrunde. Zum Auftakt der Gruppenspiele im niederländischen Amstelveen trifft das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg um 16.30 Uhr auf WM-Neuling Chile. Weitere Gegner der deutschen Mannschaft, die seit Olympia-Bronze von 2016 auf einen großen Titel wartet, sind der gastgebende Titelverteidiger Niederlande und der WM-Zweite Irland.