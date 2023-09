Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 2. September

Im Topspiel des 3. Bundesliga-Spieltags ist Bayern München bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Seit Jahren sind die Fohlen der Angstgegner des Rekordmeisters. Nach dem XXL-Umbruch am Niederrhein dürfte ein erneuter Coup jedoch schwer werden, zumal Münchens 100-Millionen-Euro-Mann Harry Kane keine Startschwierigkeiten hatte. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Um 15.30 Uhr empfangen zudem formstarke Leverkusener den Aufsteiger aus Darmstadt, Hoffenheim trifft auf Wolfsburg, Bremen bittet Mainz zum Kellerduell, Bochum gastiert in Augsburg und Stuttgart fordert Freiburg im Süd-Gipfel.

Alexander Zverev ist nach seinem mühevollen Arbeitssieg gegen Daniel Altmaier bei den US Open erneut gefordert. Gegen den Routinier Grigor Dimitrow aus Bulgarien geht es für Zverev um den Einzug ins Achtelfinale - wo dann die ersten richtig dicken Brocken warten könnten. Gespielt wird auf den Hartplätzen von Flushing Meadows ab 17.00 Uhr.

Der Klassiker in Monza ist das letzte Formel-1-Rennen in Europa in diesem Jahr. Für die motorsportbegeisterten Tifosi könnte das Ferrari-Heimspiel aufgrund der drückenden Dominanz von Max Verstappen und Red Bull zum Trauerspiel werden. Das Qualifying auf der schnellsten Strecke im Rennkalender startet um 16.00 Uhr.