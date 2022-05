Köln (SID) - RB Leipzig und der SC Freiburg kämpfen in Berlin um den Triumph im DFB-Pokal. Für RB ist es nach den Niederlagen 2019 und 2021 das dritte Finale, für den SC eine Premiere. Anstoß im Olympiastadion ist um 20.00 Uhr.

Auftakt zum 6. WM-Lauf der Motorsport-Königsklasse in Spanien: Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya geht das Duell um die Spitze zwischen Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull und Herausforderer Charles Leclerc im Ferrari weiter. Am Samstag steht um 16.00 das Qualifying auf dem Programm.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo startet bei der Diamond League in Birmingham in die Freiluft-Saison 2022, die mit der WM in Eugene/Oregon und der EM in München zwei Höhepunkte bereithält. Ab 15.25 Uhr ist auch Vizeweltmeisterin Maryna Bech-Romantschuk aus der Ukraine dabei.