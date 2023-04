Meister Bayern München steht am Nachmittag bei der Fortsetzung des 29. Spieltages in der Bundesliga nach seinem Champions-League-Aus erneut im Fokus.

Meister Bayern München steht am Nachmittag bei der Fortsetzung des 29. Spieltages in der Fußball-Bundesliga nach seinem Champions-League-Aus erneut im Fokus. Im Fernduell mit Verfolger Borussia Dortmund will der Rekordchampion im Kampf um seine letzte Titelchance an der früheren Wirkungsstätte seines Trainers Thomas Tuchel beim FSV Mainz 05 seine Tabellenführung festigen. Der BVB trifft im Abendspiel auf Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt. Zuvor gibt bei Schlusslicht Hertha BSC Pal Dardai im Duell mit Aufsteiger Werder Bremen sein Comeback auf der Trainerbank. Gleichzeitig wollen der VfL Bochum gegen den VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Köln einen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

In den Begegnungen der 2. Fußball-Bundesliga zieht der Kampf um den Klassenerhalt das Interesse auf sich. Dabei haben die Abstiegskandidaten 1. FC Nürnberg gegen Aufstiegsaspirant Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld gegen Hannover 96 und Hans Rostock gegen die SpVgg Greuther Fürth Heimrecht. Im Aufsteigerduell am Abend können Eintracht Braunschweig und der 1. FC Magdeburg sogar schon auf einen vorentscheidenden Schritt zum Klassenerhalt hoffen.

Nach dem ersten Sieg unter dem neuen Bundestrainer Harold Kreis will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die WM in Finnland und Lettland auf Erfolgskurs bleiben. In Landshut gilt das Team um Kapitän Moritz Müller im zweiten Duell mit Österreich binnen drei Tagen als Favorit, nachdem beim ersten Vergleich am vergangenen Donnerstag in Deggendorf ein 2:0 gelungen war. NHL-Champion Nico Sturm könnte sein Debüt im DEB-Trikot geben.