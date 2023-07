Bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland greifen die USA und England als nächste Titelkandidaten ins Turniergeschehen ein. Die USA beginnen die Jagd nach ihrem dritten WM-Titel in Serie um 3.00 Uhr in Auckland in der Gruppe E gegen Vietnam. Europameister England trifft in der D um 11.30 Uhr in Brisbane auf Haiti. Für Ex-Weltmeister Japan steht in Hamilton gegen Sambia in der Gruppe C um 9.00 Uhr ebenfalls das erste Vorrundenmatch auf dem Programm. Das WM-Programm am Samstag komplettiert das Duell zwischen Englands Gruppengegnern Dänemark und China in Perth um 14.00 Uhr.

Die Formel-1-Fans blicken am Wochenende nach Budapest. Einen Tag vor dem Großen Preis von Ungarn am Sonntag kämpfen die Piloten um Titelverteidiger und Seriensieger Max Verstappen im Red Bull im Qualifying um die bestmögliche Position in der Startaufstellung zum zwölften Saisonrennen.

Auf der vorletzten Etappe der Tour de France sind noch einmal die Kletterspezialisten gefordert. Das 20. Teilstück über 133,5 km von Belfort nach Le Markstein führt das Peloton durch die Vogesen. Dem souveränen Gesamtspitzenreiter Jonas Vingegaard aus Dänemark dürfte dabei trotz mehrerer anspruchsvoller Anstiege die Wiederholung seines Tour-Erfolgs aus dem Vorjahr nur noch durch einen Sturz oder gar Ausfall zu nehmen sein.