Am 31. Spieltag können in der Fußball-Bundesliga am Samstag die ersten Entscheidungen fallen.

Köln (SID) - Am 31. Spieltag können in der Fußball-Bundesliga am Samstag die ersten Entscheidungen fallen. Spitzenreiter Bayern München möchte gegen den Verfolger und Erzrivalen Borussia Dortmund durch einen Sieg vorzeitig seinen zehnten Titelgewinn in Serie sicherstellen. Im Tabellenkeller wäre das abgeschlagene Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth ohne einen Sieg gegen Champions-League-Anwärter Bayer Leverkusen abgestiegen. Bei Abstiegskandidat Arminia Bielefeld hofft der neue Chefcoach Marco Kostmann beim 1. FC Köln auf ein Ende der Negativserie von zuletzt sieben Begegnungen ohne Erfolg. In den weiteren Begegnungen strebt Union Berlin bei Vizemeister RB Leipzig nur drei Tage nach der Niederlage im DFB-Pokalhalbfinale an gleicher Stelle eine Revanche an. Leipzigs Endspielgegner SC Freiburg will bei der Rückkehr in den Liga-Alltag gegen Borussia Mönchengladbach seine Ambitionen auf einen Champions-League-Platz festigen. Außerdem stehen sich Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim gegenüber.

Das Aufstiegsrennen hält die 2. Fußball-Bundesliga in Atem. Dabei stehen sich am 31. Spieltag am Samstag zunächst Tabellenführer Schalke 04 und Jäger Werder Bremen gegenüber, während am Abend der FC St. Pauli und Darmstadt 98 als schärfste Verfolger des Spitzenduos aufeinander treffen. Außerdem kämpft der Hamburger SV bei Jahn Regensburg um den Anschluss zur Aufstiegszone.

Zum letzten Mal vor dem Umzug nach Köln wird am Wochenende beim Final Four in Hamburg der Handball-Pokalsieger ermittelt. In den Halbfinals am Samstag treffen zunächst Rekordgewinner THW Kiel sowie Cupverteidiger TBV Lemgo und anschließend Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg und Endrunden-Neuling HC Erlangen aufeinander.