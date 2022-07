Bei der vorletzten Etappe der Tour de France steht für die Fahrer das zweite Einzelzeitfahren an.

Köln (SID) - Bei der vorletzten Etappe der Tour de France steht für die Fahrer das zweite Einzelzeitfahren an. Auf den 40,7 km von Lacapelle-Marival nach Rocamadour sind neben den Zeitfahrspezialisten ein letztes Mal auch die Fahrer für das Gesamtklassement gefragt, ehe am Sonntag die Triumphfahrt für den Sieger ansteht. Der erste Fahrer startet um 13.05 Uhr.

Eine Woche konnten die Fahrer verschnaufen, nun geht der WM-Kampf in der Formel 1 in die nächste Runde: Beim Großen Preis von Frankreich kämpfen WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull und sein schärfster Konkurrent Charles Leclerc im Ferrari um eine gute Startposition. Rekordweltmeister Lewis Hamilton möchte sich ebenfalls eine gute Ausgangslage für sein 300. Rennen am Sonntag sichern. Das Qualifying beginnt um 16.00 Uhr.

Wenn am Samstag bei der WM in Eugene der Zehnkampf beginnt, gilt Titelverteidiger Niklas Kaul diesmal nicht als aussichtsreicher Medaillenkandidat. Speerwerfer Julian Weber kämpft hingegen wohl um Gold, Silber oder Bronze. Außerdem hoffen die deutschen Sprinterinnen um Gina Lückenkemper in der Nacht zu Sonntag auf einen Coup mit der Staffel über 4x100 m.