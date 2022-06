Olympiasieger Florian Wellbrock greift am Samstag bei der Schwimm-WM in Budapest auf seiner Paradestrecke über 1500 m nach Gold.

Köln (SID) - Olympiasieger Florian Wellbrock greift am Samstag bei der Schwimm-WM in Budapest auf seiner Paradestrecke über 1500 m nach Gold. Der Titelverteidiger unterstrich seine Ambitionen mit der Bestzeit im Vorlauf.

Die Leichtathleten suchen bei der DM in Berlin am Samstag die schnellsten Sprinter im Land. Die Endläufe über 100 m gehören zu den Höhepunkten der Titelkämpfe. Im Blickpunkt steht außerdem das Finale im Speerwurf der Männer. Allerdings fehlt der frühere Weltmeister Johannes Vetter wegen einer entzündeten Schulter.

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen bestreitet in der Pro League in 's-Hertogenbosch einen Formtest für die bevorstehende WM in den Niederlanden und Spanien. Gegner des Teams von Bundestrainer Valentin Altenburg ist China.