Köln (SID) - Beim ersten Auftritt nach dem WM-Debakel von Katar bekommt es die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit Peru zu tun. In Mainz gilt es ab 20.45 Uhr für die Elf von Bundestrainer Hansi Flick, verspielten Kredit zurückzuholen. Kapitän Joshua Kimmich wird nach den Diskussionen um die "One Love"-Binde bei der Weltmeisterschaft erstmals wieder mit einer schwarz-rot-goldenen Version auflaufen.

In der Frauenfußball-Bundesliga steht der Kracher auf dem Programm. Meister VfL Wolfsburg tritt als Tabellenführer beim einzigen ernsthaften Verfolger FC Bayern an. Mit einem Sieg am 16. Spieltag könnte sich der Titelverteidiger auf fünf Punkte absetzen und für eine Vorentscheidung sorgen. Los geht es im ausverkauften Bayern Campus in München um 17.55 Uhr.

Der Weltcup der Skispringer in Lahti beginnt mit dem Teamwettkampf. Die WM-Teilnehmer Philipp Raimund und Stephan Leyhe gehören nicht zum deutschen Aufgebot, für die Wettbewerbe nominierte Bundestrainer Stefan Horngacher stattdessen Martin Hamann und Felix Hoffmann. Angeführt wird das DSV-Team am vorletzten Wochenende der Saison von Karl Geiger. Ab 16.15 Uhr wird es in Finnland ernst.