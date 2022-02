Wenn Bundesliga-Tabellenführer Bayern München in Deutschland derzeit so etwas wie einen Angstgegner hat, dann ist es Eintracht Frankfurt.

Köln (SID) - Drei Niederlagen in den letzten sechs Duellen: Wenn Bundesliga-Tabellenführer Bayern München in Deutschland derzeit so etwas wie einen Angstgegner hat, dann ist es Eintracht Frankfurt. Anstoß in der Main-Metropole ist um 18.30 Uhr. Drei Stunden zuvor will Bayer Leverkusen gegen Arminia Bielefeld auf Champions-League-Kurs bleiben, Lokalrivale 1. FC Köln kann mit einem Erfolg bei Schlusslicht Greuther Fürth seine Europacup-Träume nähren.

Nicht mal eine Woche nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Peking biegt der alpine Ski-Weltcup allmählich auf die Zielgerade ein. Beim Heimspiel in Garmisch-Partenkirchen ruhen die deutschen Hoffnungen in den Slalom-Läufen um 9.30 und 12.30 Uhr vor allem auf Linus Straßer, der aus Peking Silber im Teamwettbewerb mitbrachte.

Die Team-Bronze-Gewinner Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Constantin Schmid und Stephan Leyhe sowie Severin Freund und Pius Paschke dürfen kurz nach den Winterspielen in Peking zeigen, ob sie es auch im Weltcup als Gruppe hinbekommen. Der Team-Wettbewerb im finnischen Lahti beginnt um 16.30 Uhr.