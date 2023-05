Borussia Dortmund steht in der Fußball-Bundesliga vor der großen Party, beim Saisonfinale winkt der erste Meistertitel seit 2012. Nur mit einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 hat der BVB die Schale sicher und würde Bayern München vom Thron stoßen. Die Münchner spielen zeitgleich beim 1. FC Köln und müssen auf einen Ausrutscher der Dortmunder hoffen. Die Borussia hat zwei Punkte mehr auf dem Konto, aber die schlechtere Tordifferenz. Im Tabellenkeller zittern Augsburg, Stuttgart, Bochum und Schalke noch um den Klassenerhalt. Alle Spiele beginnen um 15.30 Uhr.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft spielt in Tampere um ihre erste WM-Medaille seit 70 Jahren. Im Halbfinale geht es um 17.20 Uhr gegen die USA, nach dem 3:1-Sieg im Viertelfinale gegen die favorisierten Schweizer ist dem Team von Bundestrainer Harold Kreis ein Sieg durchaus zuzutrauen.

Auch in der 3. Liga steht der letzte Spieltag auf dem Programm. In Osnabrück, Wehen-Wiesbaden, Dresden und Saarbrücken haben noch vier Teams Chancen auf den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga. Anpfiff der Spiele ist jeweils um 13.30 Uhr.

Mit dem Giro d'Italia neigt sich die erste große Landesrundfahrt der Radsport-Saison dem Ende zu. Auf der vorletzten Etappe erwartet die Fahrer ein 18,6 Kilometer langes Bergzeitfahren, das im Gesamtklassement die Entscheidung bringt. Auf der letzten Etappe wird traditionsgemäß nicht mehr attackiert.