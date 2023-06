Im Berliner Olympiastadion treffen Titelverteidiger RB Leipzig und Eintracht Frankfurt im 80. DFB-Pokalfinale aufeinander. Für Oliver Glasner ist es gut ein Jahr nach dem Europa-League-Triumph das letzte Spiel als Eintracht-Trainer, der Österreicher wünscht sich einen goldenen Abschied. Leipzig, das zum dritten Mal in Serie im Endspiel steht, will das ab 20.00 Uhr mit aller macht verhindern.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollen zurück auf Europas Thron. Im Champions-League-Finale geht es in Eindhoven ab 16.00 Uhr gegen die Stars des spanischen Spitzenklubs FC Barcelona um Weltfußballerin Alexia Putellas. Der VfL hat den Pokal 2013 und 2014 geholt, 2016, 2018 und 2020 aber jeweils das Finale verloren.

Die Tennisprofis Alexander Zverev und Daniel Altmaier kämpfen bei den French Open in Paris um ein deutsches Achtelfinalduell. Schlägt Olympiasieger Zverev in der Night Session den US-Amerikaner Frances Tiafoe und setzt sich Altmaier gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow durch, ist das Aufeinandertreffen beim Grand Slam in Roland Garros perfekt.