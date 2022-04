In der Fußball-Bundesliga spitzt sich der Abstiegskampf zu.

Köln (SID) - In der Fußball-Bundesliga spitzt sich der Abstiegskampf zu. Am 32. Spieltag muss der Tabellenvorletzte Arminia Bielefeld im Duell mit Hertha BSC gewinnen, der VfB Stuttgart trifft im Heimspiel auf den VfL Wolfsburg. Der FC Augsburg kann mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln mit den Planungen für die kommende Spielzeit beginnen. Los geht es um 15.30 Uhr.

Die Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg brauchen ein Fußball-Wunder. Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League trifft der Bundesliga-Tabellenführer um 18.00 Uhr auf den scheinbar übermächtigen FC Barcelona. Vor einer Heim-Rekordkulisse muss das 1:5 aus dem Hinspiel gedreht werden.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft setzt ihre Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Finnland fort. In Dresden kommt es ab 17.00 Uhr zum zweiten Härtetest binnen zwei Tagen mit der Slowakei, die bei den Winterspielen in Peking Bronze gewonnen hat.

Nachdem Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys zwei Matchbälle des VfB Friedrichshafen abgewehrt hat, fällt die Entscheidung um die deutsche Volleyball-Meisterschaft im entscheidenden fünften Spiel. Berlin will den sechsten Titel in Folge, Friedrichshafen das Ende der Volleys-Serie. Das Endspiel beginnt um 18.30 Uhr.