Ist es das neue Spitzenduell im deutschen Fußball? Die letzten sieben nationalen Titel machten Bayern München und RB Leipzig unter sich aus. Der Rekordmeister will Revanche für die 0:3-Pleite im Supercup, RB gewann die letzten beiden Duelle. Ab 18.30 Uhr rollt der Ball in Leipzig. Zuvor schon kann Bayer Leverkusen an der Tabellenspitze vorlegen, das Team von Xabi Alonso muss um 15.30 Uhr beim FSV Mainz 05 ran. Der 1. FC Köln will zeitgleich den ersten Saisonsieg, erwartet mit dem VfB Stuttgart und dessen Topstürmer Serhou Guirassy aber eine schwere Aufgabe.

Kaum ist das frühe EM-Aus verdaut, geht es für die deutschen Volleyballer in der Olympia-Qualifikation weiter. Der Weg nach Paris 2024 wird schwer, in der Gruppe A wartet neben Gastgeber Brasilien auch Weltmeister Italien in Rio de Janeiro auf das DVV-Team. Zum Auftakt geht es um 22 Uhr gegen den Iran, nur die besten zwei der acht Teams qualifizieren sich für die Sommerspiele.

Der Champions-League-Sieger empfängt den Meister: Am siebten Spieltag der Handball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem SC Magdeburg und dem THW Kiel. Vor allem der Rekordmeister aus dem Norden steht nach dem schwachen Saisonstart mit nur drei Siegen und zwei Niederlagen unter Druck, den Anschluss an die vorderen Plätze nicht früh in der Saison zu verlieren. Anwurf ist um 21.00 Uhr.