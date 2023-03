Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 4. März

Köln (SID) - Vier Tage vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris St. Germain ist Rekordmeister Bayern München im Bundesliga-Alltag gefordert. Ab 18.30 Uhr gilt es für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in der Partie beim VfB Stuttgart, die Tabellenführung zu verteidigen. Bereits drei Stunden zuvor kann Union Berlin mit einem Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Köln nach Punkten vorübergehend mit den Bayern gleichziehen. Zeitgleich empfängt der VfL Bochum im Kellerduell das wiedererstarkte Schlusslicht Schalke 04.

Angeführt von Andreas Wellinger und Karl Geiger bietet sich den deutschen Skispringern bei der WM in Planica die nächste aussichtsreiche Medaillenchance. Der Wettbewerb, bei dem das DSV-Quartett neben Norwegen und Österreich zu den aussichtsreichsten Sieg-Kandidaten zählt, beginnt um 16.30 Uhr. Bereits ab 10.30 Uhr greift Kombinierer Julian Schmid nach Staffel-Silber im Einzel von der Großchance an. Top-Favorit ist einmal mehr der Norweger Jarl Magnus Riiber. Auch Langläuferin Katharina Hennig visiert im 30 km Massenstart hinter den dominanten Norwegerinnen einen Podestplatz an.

Das Warten hat ein Ende: Mit dem Qualifying zum Großen Preis von Bahrain wird es für Weltmeister Max Verstappen und Co. wieder ernst. Bei den Testfahrten setzte sein Team den Ton, Ferrari und Mercedes gelten erneut als die ärgsten Konkurrenten. Nico Hülkenberg im Haas ist der einzige deutsche Fahrer. Das dritte freie Training beginnt um 12.30 Uhr, ab 16.00 Uhr geht es um die Pole Position für Sonntag.