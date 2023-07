Die achte Etappe der 110. Tour de France führt die Fahrer von Libourne nach Limoges. Zunächst geht es rund 130 km über flache Strecke, dann folgen drei Bergwertungen der dritten und vierten Kategorie. Sollte es zu einem Massensprint kommen, könnte der Deutsche Phil Bauhaus eine Chance auf den Etappensieg haben. Die Etappe startet um 12.45 Uhr.

Nach dem Regenchaos der ersten Tage geht es bei den 136. All England Championships für die Profis Schlag auf Schlag. Nachdem einige Spielerinnen und Spieler noch am Donnerstag in der ersten Runde am Start waren, beginnt am Samstag bereits Runde drei auf dem "heiligen Rasen" von Wimbledon. Mit dabei ist unter anderen der an Nummer drei gesetzte Russe Daniil Medwedew.

Die Formel-1-Fahrer kämpfen in Silverstone um gute Ausgangspositionen für das Rennen am Sonntag. Weltmeister Max Verstappen ist klarer Favorit und könnte sich die siebte Pole Position der Saison sichern. Silverstone-Rekordsieger Lewis Hamilton ist auf seiner Heimstrecke nach zuletzt schwankenden Leistungen im Mercedes klarer Außenseiter. Das Qualifying beginnt um 16.00 Uhr, zuvor steht ab 12.30 Uhr noch das dritte freie Training auf dem Programm.