Köln (SID) - Nach dem Sieg über die deutsche Wimbledon-Überraschung Tatjana Maria greift die Tunesierin Ons Jabeur im Finale nach ihrem ersten Grand-Slam-Titel - es wäre zugleich der erste eines Tennisprofis aus der arabischen Welt. Gegen die in Russland geborene Kasachin Jelena Rybakina ist die Ranglistenzweite Jabeur klare Favoritin.

Nach dem Grand Depart in Dänemark und einer Stippvisite in Belgien macht die Tour im dritten Land außerhalb von Frankreich Station - in der Schweiz. Und die Schlussphase von Dole nach 186,3 km vorbei am Genfer See hoch zum Olympiastadion in Lausanne hat es in sich: Auf den letzten Kilometern warten Rampen mit 12 und 13 Prozent Steigung auf die Fahrer.

Kein gewöhnlicher Samstag in der Formel 1. Um 16.30 Uhr fällt in Spielberg zum zweiten Mal in dieser Saison der Startschuss für einen Sprint über gut 100 Kilometer. Neben bis zu acht WM-Punkten geht es auf dem Red-Bull-Ring auch um die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag.