Köln (SID) - In Spiel zwei der Finalserie der Deutschen Eishockey Liga trifft Red Bull München in eigener Halle auf Titelverteidiger Eisbären Berlin. Das erste Spiel der Serie über maximal fünf Partien entschieden die Münchner am Freitag trotz zwischenzeitlichem 0:3-Rückstands mit 4:3 für sich.

In der Handball-Bundesliga kommt es zum Spitzenspiel. Der Spitzenreiter und Meisterschaftsfavorit SC Magdeburg empfängt um 14.00 Uhr den Tabellendritten Füchse Berlin. Mit einem Sieg könnten die Magdeburger einen großen Schritt zum Titel machen.

Der Radsport-Klassiker Eschborn-Frankfurt kehrt zurück zu altem Glanz. Nach der coronabedingten Absage 2020 und einer Verschiebung im vergangenen Jahr findet das Eintages-Rennen nun wieder wie gewohnt am 1. Mai und vor Zuschauern statt. An den Start gehen unter anderem die deutschen Top-Fahrer John Degenkolb und Pascal Ackermann.