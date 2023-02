Bei der Biathlon-WM in Oberhof werden bei den Männern und Frauen die Medaillen in der Verfolgung vergeben.

Köln (SID) - Bei der Biathlon-WM in Oberhof werden bei den Männern und Frauen die Medaillen in der Verfolgung vergeben. Nach Gold im Sprint geht Denise Herrmann-Wick als große Favoritin in das Rennen über 10 km. Doch die Konkurrenz sitzt der deutschen Nummer eins im Nacken. Die Medaillenentscheidungen fallen ab 13.25 Uhr.

In der Bundesliga wollen die Adler von Eintracht Frankfurt ihren Höhenflug fortsetzen und an den Champions-League-Plätzen dranbleiben. Mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln wartet aber eine schwierige Aufgabe auf den Europa-League-Sieger. Zuvor will Hertha BSC die Negativserie mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach stoppen und wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Ab 15.30 Uhr rollt der Ball in Berlin, im Anschluss erfolgt um 17.30 Uhr der Anstoß in Köln.

Im 57. Super Bowl in Glendale/Arizona duellieren sich die Kansas City Chiefs mit den Philadelphia Eagles um die NFL-Krone. Dabei kommt es zu einigen Premieren: Mit Patrick Mahomes von den Chiefs und Jalen Hurts von den Eagles stehen sich erstmals zwei schwarze Starting Quarterbacks gegenüber. Auch treffen mit Travis (Chiefs) und Jason Kelce (Eagles) zum ersten Mal zwei Brüder beim größten Einzelsport-Ereignis der Welt aufeinander. Kick-off ist in der Nacht zu Montag ab 0.30 Uhr.