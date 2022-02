Am Sonntag stehen bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Biathlon-Verfolgung und der Riesenslalom auf dem Programm.

Köln (SID) - Nach den ernüchternden Ergebnissen im Sprint gehen die deutschen Biathletinnen bei den Olympischen Spielen von Peking ab 10.00 Uhr MEZ mit ziemlich schlechten Aussichten in die Verfolgung. Vanessa Voigt startet als Achtzehnte, Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann als Zweiundzwanzigste. Ab 11.45 Uhr sind die Männer um Benedikt Doll an der Reihe, der frühere Weltmeister ist als Achter dran. Hinzu kommen Johannes Kühn, Roman Rees und Philipp Nawrath. Bei den Frauen sind neben Voigt und Herrmann auch Franziska Preuß sowie Vanessa Voigt dabei.

Die deutschen Skirennläufer Alexander Schmid, Linus Straßer und Julian Rauchfuss gehen beim olympischen Riesenslalom auf die Piste. Goldfavorit im Yanqing Alpine Skiing Centre ist der Schweizer Marco Odermatt, die beiden Läufe finden um 03.15 und 06.45 Uhr MEZ statt.

Los Angeles Rams gegen Cincinnati Bengals, Matthew Stafford gegen Joe Burrow: Auch im 56. Super Bowl in Inglewood/Kalifornien stehen die Quarterbacks im Mittelpunkt. Die Rams können sich als erst zweites Team nach den Tampa Bay Buccaneers 2021 den Titel in der US-Football-Profiliga NFL im eigenen Stadion holen. Für Cincinnati geht es am Sonntag ab 0.30 Uhr MEZ um den ersten Triumph. Die Halbzeitshow ist mit Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und Mary J. Blige hochkarätig besetzt.

Nach der herben 2:5-Heimpleite gegen Bayer Leverkusen kann DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga Wiedergutmachung betreiben. Erneut ohne den verletzten Starstürmer Erling Haaland ist der BVB ab 15.30 Uhr bei Union Berlin gefordert. Um 17.30 Uhr empfängt die TSG Hoffenheim nach vier Pflichtspielniederlagen in Folge Arminia Bielefeld.