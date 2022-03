In der Bundesliga steht unter anderem das rheinische Derby an. Im Biathlon endet der Weltcup in Otepää mit den Mixed-Staffeln.

Köln (SID) - In der Bundesliga hat Bayer Leverkusen den 1. FC Köln zu Gast. Ab 15.30 Uhr will die Werkself im rheinischen Derby im Rennen um die Champions League nachlegen, die Kölner haben ihrerseits die Europacup-Ränge noch im Blick. Ab 17.30 Uhr empfängt Borussia Dortmund zudem Arminia Bielefeld, und der VfL Bochum ist bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Die SpVgg Greuther Fürth und RB Leipzig beschließen den 26. Spieltag. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Der Weltcup in Otepää endet am Sonntag mit den Mixed-Staffeln. Für die DSV-Frauen und Männer war die Station in Estland bisher durchaus erfolgreich. Beide fuhren positive Ergebnisse ein. Das soll nun auch gemeinsam gelingen. Ab 12.30 Uhr startet die Single-Mixed-Staffel, ab 15.15 Uhr folgt die Mixed-Staffel.

Am letzten Tag der Paralympischen Spiele in China geht das deutsche Toptalent Linn Kazmaier in der Offenen Staffel aller Klassen der Skilangläufer an den Start. Die 15-Jährige greift nach ihrer sechsten Medaille in ihrem sechsten Rennen in China. Beginn ist um 5.00 Uhr deutscher Zeit, ehe ab 13.00 Uhr die Abschlussfeier stattfindet.