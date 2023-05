Der VfB Stuttgart steckt tief im Tabellenkeller der Bundesliga. Der jüngste Aufwärtstrend unter Trainer Sebastian Hoeneß wurde mit der 1:2-Niederlage bei Schlusslicht Hertha BSC jäh gebremst, nun wollen die Schwaben mit einem Erfolg gegen Europa-League-Halbfinalist Bayer Leverkusen zurück in die Erfolgsspur. Los geht es in Stuttgart ab 15.30 Uhr. Im Anschluss will RB Leipzig ab 17.30 Uhr gegen Werder Bremen einen wichtigen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation machen.

In der 2. Liga sind die Aufstiegsanwärter Darmstadt 98, 1. FC Heidenheim und Hamburger SV alle im Einsatz. Die Lilien können mit einem Auswärtssieg bei Hannover 96 bereits vorzeitig ihre Rückkehr in die Bundesliga feiern. Gewinnt Heidenheim beim SC Paderborn und verliert der HSV parallel beim abstiegsbedrohten Jahn Regensburg, steigen auch die Schwaben erstmals in das Fußball-Oberhaus auf. Der Ball rollt ab 13.30 Uhr.

Die Telekom Baskets Bonn greifen nach dem ersten Titel ihrer Vereinsgeschichte. Nach dem dramatischen 69:67-Erfolg im Halbfinale gegen Gastgeber Unicaja Malaga trifft das Team um Bundesliga-MVP TJ Shorts II nun im Champions-League-Endspiel auf Hapoel Jerusalem. Insgesamt winkt der fünfte deutsche Europacup-Titel. Tip-off ist um 20.00 Uhr.