Der SC Magdeburg greift nach dem Titel in der Champions League. Der deutsche Vizemeister warf am Samstag im Halbfinale sensationell Rekordsieger FC Barcelona aus dem Turnier und steht nun vor dem zweiten Königsklassen-Triumph seit 2002. Im Endspiel treffen die Magdeburger auf Barlinek Industria Kielce mit Nationaltorwart Andreas Wolff. Anwurf ist um 18 Uhr.

Jan-Lennard Struff träumt von seinem ersten Turniersieg auf der ATP-Tour überhaupt. Der 33-Jährige aus Warstein trifft im Finale von Stuttgart auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe, der als leichter Favorit in die Partie gehen wird. Um etwa 15.30 Uhr geht es los.

In der Formel-1-WM wollen der niederländische Titelverteidiger Max Verstappen und seine Red-Bull-Team ihre Erfolgsserien in Montreal beim Großen Preis von Kanada fortsetzen. In den bisherigen sieben WM-Läufen siegte Verstappen zuletzt dreimal und stand insgesamt fünfmal auf dem Siegertreppchen. Sein Team stellte bisher sogar ausnahmslos den Gewinner.

Fußball-Europameister Italien sowie der WM-Dritte Kroatien bestreiten am Sonntagabend in Rotterdam das Finale der Nations League. Die Squadra Azzurra will dabei etwas Wiedergutmachung für die verpasste Teilnahme an der WM-Endrunde im vergangenen Jahr in Katar betreiben. Kroatien hofft hingegen auf seinen ersten Titelgewinn auf internationaler Bühne. Titelverteidiger und Ex-Weltmeister Frankreich hatte die Finalrunde der Nations League ebenso verpasst wie die deutsche Nationalmannschaft.

Die deutschen Basketballerinnen spielen am Sonntag bei der EM-Vorrunde in Slowenien um den Einzug in Qualifikation für das Viertelfinale. Durch einen Erfolg im dritten Gruppenspiel gegen Großbritannien kann die Auswahl des Deustchen Basketball Bundes (DBB) aufgrund ihres vorherigen Sieges gegen Gastgeber Slowenien den Sprung in die nächste Turnierphase schon perfekt machen.