Köln (SID) - Union Berlin und Borussia Dortmund wollen in der Fußball-Bundesliga den Druck auf Spitzenreiter Bayern München hochhalten. Der BVB, seit der Winterpause ohne Punktverlust, spielt ab 17.30 Uhr gegen Abstiegskandidat Hertha BSC und könnte in der Tabelle an Union vorbeiziehen. Die Eisernen haben allerdings ab 15.30 Uhr mit Schlusslicht Schalke 04 einen machbaren Gegner zu Gast. Bayer Leverkusen empfängt um 19.30 Uhr den FSV Mainz 05.

Am Schlusstag der Heim-WM in Oberhof stehen für die deutschen Biathletinnen und Biathleten die Massenstartrennen auf dem Programm. Denise Herrmann-Wick hat ab 15.15 Uhr Chancen auf ihre dritte Einzel-Medaille nach Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung. Die Männer um Benedikt Doll gehören dagegen im Wettbewerb um 12.30 Uhr nicht zum Favoritenkreis.

Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel und Meribel geht es im Slalom der Männer um die letzten Medaillen. Ein deutsches Trio um Parallel-Weltmeister Alexander Schmid ist am Start, Favoriten sind Henrik Kristoffersen aus Norwegen, der französische Lokalmatador Clement Noel und der Schweizer Ramon Zenhäusern. Die beiden Läufe finden um 10.00 und 13.30 Uhr statt.