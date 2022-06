Nach drei Jahren kehrt die Formel 1 nach Montreal zurück. Im neunten Saisonrennen will Max Verstappen seine WM-Führung ausbauen.

Köln (SID) - Nach drei Jahren kehrt die Formel 1 nach Montreal zurück. Im neunten Saisonrennen um 20.00 Uhr deutscher Zeit will Red-Bull-Pilot Max Verstappen seine WM-Führung ausbauen. Sein größter Verfolger in der Gesamtwertung ist Teamkollege Sergio Perez. Konkurrent Charles Leclerc im Ferrari wird nach seiner Startplatzstrafe deutlich weiter hinten im Feld starten.

Bayern München meldete sich am Freitagabend nach den beiden Auftaktpleiten in der Finalserie mit einem 90:60-Auswärtssieg bei Titelverteidiger Alba Berlin eindrucksvoll zurück. Nun wollen die Münchener ab 15.00 Uhr in eigener Halle das entscheidende fünfte Spiel erzwingen.

Nur einen Tag nach seinem 400-m-Silber springt Lukas Märtens über die halbe Distanz ins Becken. Seine Medaillenchancen stehen auch auf dieser Strecke nicht schlecht. Auch Rafael Miroslaw rechnet sich Finalchancen aus. Außerdem will die deutsche Rekordhalterin Anna Elendt über 100 m Brust beweisen, dass sie mit der Weltspitze mithalten kann. Die Endläufe finden ab 18.00 Uhr statt.

Der neu formierte Deutschland-Achter strebt beim Weltcup im polnischen Posen einen erfolgreichen Saisoneinstand an. Beim ersten Weltcup-Auftritt in diesem Jahr gilt das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes um Schlagmann Mattes Schönherr als Favorit. Saisonhöhepunkte sind die Heim-EM in München und die WM im tschechischen Racice. Im Vergleich zum olympischen Silberrennen von Tokio 2021 sind sechs Positionen neu besetzt.