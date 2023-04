Weltmeister Max Verstappen peilt beim Großen Preis von Australien seinen ersten Triumph in Melbourne an.

Köln (SID) - Weltmeister Max Verstappen peilt beim Großen Preis von Australien seinen ersten Triumph in Melbourne an. Der Niederländer geht in seinem Red Bull von der Pole Position in das Rennen im Albert Park. Dahinter will das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton Druck machen. Die deutschen Formel-1-Fans müssen zum Mitfiebern allerdings früh aufstehen: Um 7.00 Uhr legen Verstappen und Co. los.

Schwer getroffen von der FIFA-Transfersperre geht der 1. FC Köln in sein Bundesliga-Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Nach fünf Spielen ohne Sieg stehen die Rheinländer in der Begegnung ab 15.30 Uhr auch sportlich akut unter Druck. Anschließend empfängt Aufsteiger Werder Bremen um 17.30 Uhr die TSG Hoffenheim, die sich ebenfalls aus der brenzligen Tabellenzone befreien will.

Bei der 107. Flandern-Rundfahrt steht ein Star-Trio ganz besonders im Fokus. Tadej Pogacar, Wout van Aert und Mathieu van der Poel sind die großen Favoriten im Teilnehmerfeld des legendären Frühjahrsklassikers, dem zweiten Monument der Saison. Nur eine Woche nach der "Ronde" in Belgien steht schon das nächste Highlight an, wenn es bei Paris-Roubaix an Ostern in die "Hölle des Nordens" geht.

Gelingt den deutschen Skispringern beim Weltcup-Saisonfinale in Planica noch ein erfolgreicher Abschluss? Nach enttäuschenden Ergebnissen am Samstag steht für Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler und Co. ab 10.00 Uhr ein letzter Einzel-Wettbewerb im slowenischen Skisprung-Mekka an.