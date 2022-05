Köln (SID) - Vier Siege in Serie, das Viertelfinale bei der WM in Finnland bereits sicher - jetzt will sich das DEB-Team im vorletzten Vorrundenspiel gegen Kasachstan eine glänzende Ausgangslage für die K.o.-Runde verschaffen. Los geht's in Helsinki ist um 15.20 Uhr.

Kaum eine Strecke steht so sehr für Mercedes-Dominanz wie Barcelona - in dieser Saison soll Spanien für Rekordsieger Lewis Hamilton die Wende zum Guten bringen. Der Brite fordert WM-Spitzenreiter Charles Leclerc und Weltmeister Max Verstappen heraus. Der Start erfolgt um 15.00 Uhr.

Deutscher Erstrunden-Auftakt bei den French Open: Auf der Jagd nach dem ersten Grand-Slam-Titel ist Alexander Zverev gegen den österreichischen Qualifikanten Sebastian Ofner gefordert. Auch Daniel Altmaier, Tatjana Maria und Hauptfeld-Debütantin Jule Niemeier starten am Sonntag in Paris.

Entscheidung im englischen Meisterkampf - das Fernduell zwischen Manchester City und dem FC Liverpool am letzten Spieltag der Premier League verspricht Spannung bis zum Schluss. Jürgen Klopps Reds sind gegen die Wolverhampton Wanderers gefordert und müssen auf einen Ausrutscher von Pep Guardiolas Citizens gegen Aston Villa hoffen. Anstoß ist jeweils um 17.00 Uhr.