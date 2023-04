Drei Teams, ein Ziel: die Qualifikation für die Champions League. Im Ferntriell geht es für den SC Freiburg, RB Leipzig und Union Berlin um wichtige Punkte im Saisonendspurt. Freiburg empfängt um 15.30 Uhr Schalke 04, Leipzig tritt um 17.30 Uhr bei Bayer Leverkusen an, und Union ist zum Abschluss des 29. Spieltages um 19.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach zu Gast.

Matchpuck für München: Der Eishockeyklub von Red Bull hat seine vierte Meisterschaft vor Augen. Im Duell mit dem ERC Ingolstadt steht es 3:1, in eigener Halle können die Münchner ab 14.00 Uhr bereits alles klarmachen - und ihrem Rekordtrainer Don Jackson zum insgesamt neunten Titelgewinn in der DEL verhelfen.

Vor stattlicher Kulisse können die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg den Grundstein für den Einzug ins Champions-League-Endspiel legen. Doch die Halbfinal-Hürde ist hoch, der FC Arsenal hat unlängst Bayern München aus der Königsklasse geworfen. Das Hinspiel vor rund 20.000 Fans in der VW-Arena wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Nordderby in Kiel, Spitzenspiel in Berlin - und eine knifflige Aufgabe für Meister Magdeburg: Der Bundesliga-Titelkampf im Handball nimmt am Sonntag Fahrt auf. Spitzenreiter THW Kiel empfängt um 14.05 Uhr die SG Flensburg-Handewitt zum 108. Derby. Die Füchse Berlin treffen um 16.05 Uhr auf die Rhein-Neckar Löwen, und der SC Magdeburg bekommt es mit der TSV Hannover-Burgdorf zu tun.