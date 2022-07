Köln (SID) - Weitspringerin Malaika Mihambo will bei den Weltmeisterschaften in Eugene ihre Siegesserie bei Großereignissen fortsetzen. Nach Triumphen bei der EM in Berlin, der WM in Doha sowie Olympia in Tokio hofft Deutschlands Sportlerin des Jahres auf den vierten Streich in Serie. Außerdem kommt es in der Nacht zu Montag im Zehnkampf mit Titelverteidiger Niklas Kaul zur Entscheidung.

Die 109. Ausgabe der Tour de France geht auf den Pariser Champs Elysees zu Ende. Die letzte Etappe über 116 Kilometer wird traditionell zur Triumphfahrt für den Mann im Gelben Trikot, es gibt keine größeren Schwierigkeiten. Lediglich die Sprinter werden sich in der Abenddämmerung nochmal einen Kampf um den letzten Tagessieg liefern. Parallel startet in der französischen Hauptstadt auch die Tour de France der Frauen.

Beim Großen Preis von Frankreich kämpfen WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull und sein schärfster Konkurrent Charles Leclerc im Ferrari um wichtige Punkte. Zuletzt konnte Leclerc den Rückstand auf 38 Zähler verkürzen. Für Rekordweltmeister Lewis Hamilton steht in Le Castellet sein 300. Rennen an, Mick Schumacher hofft auf weitere Punkte. Start ist um 15.00 Uhr.

Für den Hamburger SV steht die erste Partie nach dem Tod von Vereinsikone Uwe Seeler an. Am 2. Spieltag der 2. Bundesliga treffen die Hanseaten um 13.30 Uhr vor heimischer Kulisse auf Hansa Rostock. Es dürfte ein Spiel der großen Emotionen werden.