Köln (SID) - Gipfeltreffen zum Abschluss des Spieltags: Rekordmeister Bayern München trifft im Spitzenspiel auf das punktgleiche Union Berlin. Während die Bayern zuletzt eine 2:3-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach kassierten, reisen die Eisernen nach dem überraschenden Einzug ins Achtelfinale der Europa League mit einem Erfolgserlebnis nach München. Anstoß ist um 17.30 Uhr. Zuvor ist Bayer Leverkusen um 15.30 Uhr beim SC Freiburg zu Gast.

Bei der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica stehen drei Medaillenentscheidungen an, in zwei davon haben die deutschen Athletinnen und Athleten Medaillenchancen. Die deutschen Kombinierer und Kombiniererinnen greifen im Mixed Team ab 10.30 Uhr von der Normalschanze nach Edelmetall, ebenso die Skispringerinnen um Weltmeisterin Katharina Althaus ab 17.00 Uhr. Zudem steht der Teamsprint im Skilanglauf auf dem Programm. Die Finals beginnen um 13.30 Uhr.

Eine Woche nach seiner verpassten WM-Medaille im Slalom greift Linus Straßer wieder an. Beim Weltcup im kalifornischen Palisades Tahoe will der 30-Jährige Wiedergutmachung betreiben. Der erste Lauf beginnt um 19.00 Uhr, Lauf zwei um 22.15 Uhr.

Der Abschlusstag beim Turnier der Meister steht auf dem Programm. In Cottbus messen sich unter anderem Stufenbarren-Europameisterin Elisabeth Seitz und Nils Dunkel am Barren ab 14.00 Uhr bei den Gerätefinals. Lukas Dauser, Vize-Weltmeister am Barren, ist nicht am Start, er laboriert noch an den Folgen einer Schulterverletzung.