Beim Weltcup-Finale im finnischen Lahti steht das letzte Einzel der Saison an, aus deutscher Sicht wird es emotional:

Köln (SID) - Beim Weltcup-Finale im finnischen Lahti steht das letzte Einzel der Saison an, aus deutscher Sicht wird es emotional: Der siebenmalige Weltmeister Eric Frenzel bestreitet die letzten Wettkämpfe seiner langen Karriere, und auch Bundestrainer Hermann Weinbuch legt nach 27 Jahren sein Amt nieder. Gesprungen wird um 10.00 Uhr, ab 14.30 Uhr geht es in die Loipe.

Der Winter war lang und ist nun fast vorbei: Die deutschen Skispringer um Karl Geiger, Andreas Wellinger und Co. bestreiten ihr Einzel im finnischen Lahti, es sind die letzten Sprünge des Winters von einer Großschanze. Los geht es um 15.15 Uhr. Am kommenden Wochenende endet die Saison dann beim traditionellen Skifliegen in Planica.

In den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga können die nächsten Entscheidungen fallen. Die Adler Mannheim reisen nach ihrem dramatischen Heimsieg zu den Kölner Haien ins Rheinland und benötigen nur noch einen Sieg für den Sprung ins Halbfinale. Erstes Bully ist um 14.00 Uhr. Ab 15.15 Uhr will auch Red Bull München den entscheidenden Sieg bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven, um 19.00 Uhr haben zudem die Straubing Tigers Matchball bei den Grizzlys Wolfsburg.

Der Titelkampf in der Handball-Bundesliga spitzt sich zu, es kommt zum Topspiel. Spitzenreiter Füchse Berlin reist zum THW Kiel. Der Rekordmeister liegt auf Rang drei in Lauerstellung, hat nur drei Punkte Rückstand - und ein Spiel weniger absolviert als die Berliner. Anwurf ist um 14.00 Uhr.