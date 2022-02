Drei Tage nach dem frühen Aus in der Europa League ist Borussia Dortmund wieder in der Bundesliga gefordert.

Köln (SID) - Drei Tage nach dem frühen Aus in der Europa League ist Borussia Dortmund wieder in der Bundesliga gefordert. Das Team von Marco Rose ist zu Gast beim FC Augsburg, Anstoß ist um 17.30 Uhr. Zuvor spielt bereits RB Leipzig, das am Donnerstag ins Achtelfinale der Europa League eingezogen war, bei Aufsteiger VfL Bochum. Los geht es um 15.30 Uhr.

Am dritten Tag des Weltcups im finnischen Lahti steht für die deutschen Skispringer um den Olympia-Dritten Karl Geiger das Einzel von der Großschanze an. Beginn ist um 16.00 Uhr. Bereits ab 13.40 Uhr springen die Frauen im Einzelwettbewerb im österreichischen Hinzenbach von der Normalschanze.

Der Hamburger SV empfängt zum Abschluss des 23. Spieltags in der 2. Bundesliga Werder Bremen. Mit einem Sieg im Nordderby könnte der HSV die Bremer in der Tabelle überholen und sich einen kleinen Vorteil im Kampf um den Aufstieg verschaffen. Anstoß im Volksparkstadion ist um 13.30 Uhr.