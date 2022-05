Köln (SID) - Auf dem legendären Stadtkurs von Monte Carlo steht ein Highlight der Formel-1-Saison an. Ferrari-Star Charles Leclerc kämpft dabei um den ersten Heimsieg eines Monegassen in der Geschichte der Königsklasse und geht um 15.00 Uhr von der Pole Position ins Rennen. Max Verstappen will im Red Bull seinen Vorjahressieg wiederholen und damit die Führung in der WM-Wertung ausbauen. Allerdings startet der Niederländer von nur von der vierten Position aus.

Bei den French Open in Paris ist Alexander Zverev der letzte verbliebene Deutsche im Feld. Der gebürtige Hamburger trifft im Achtelfinale auf den Spanier Bernabe Zapata Miralles. Bei einem Sieg winkt in der Runde der letzten acht das Duell mit dessen Landsmann, Wunderkind Carlos Alcaraz. Das Match von Zverev ist als drittes angesetzt, Spielbeginn auf der Anlage im Bois de Boulogne ist um 11.00 Uhr.

Bei der Eishockey-WM in Finnland wird am Sonntag der Weltmeister ermittelt. Im Finale ab 20.20 Uhr geht es um die Nachfolge Kanadas. Die Ahornblätter sind erneut im Endspiel und zum dritten Mal in Folge heißt der Gegner Finnland. Der Olympiasieger strebt seinen vierten Titel an. Die deutsche Mannschaft war im Viertelfinale an Tschechien gescheitert.

In Verona endet mit dem Giro d'Italia die erste der drei großen Landesrundfahrten des Jahres - und das mit einem Showdown. Im Zeitfahren über 17,4 km geht es um das Rosa Trikot, und für Emanuel Buchmann um die beste deutsche Giro-Platzierung seit 39 Jahren.