Champions-League-Flair an der Alten Försterei! Wenn Tabellenführer Union Berlin zum Abschluss des dritten Spieltags der Fußball-Bundesliga Pokalsieger RB Leipzig empfängt, sind die Augen auf den Überraschungsneuzugang der Eisernen gerichtet: Juve-Legende Leonardo Bonucci. Wird der 36 Jahre alte Abwehrroutinier den Sprung in den Kader von Trainer Urs Fischer schaffen? Ab 17.30 Uhr rollt der Ball in Köpenick. Schon um 15.30 Uhr empfängt Eintracht Frankfurt den 1. FC Köln.

Zum Abschluss der WM-Zwischenrunde treffen die deutschen Basketballer auf Slowenien - und NBA-Superstar Luka Doncic. Das DBB-Team, nach vier Spielen noch ungeschlagen, will sich gegen den Titelmitfavoriten nicht nur den Gruppensieg, sondern auch zusätzliches Selbstbewusstsein für das erste Viertelfinale seit 2006 sichern. Vor dem Sprungball um 13.10 Uhr beschäftigen den EM-Dritten jedoch Personalsorgen: Kapitän Dennis Schröder ist angeschlagen, Franz Wagner seit dem ersten Spiel verletzt.

Der Große Preis von Italien - ein Heimspiel für Ferrari. In Monza sind die Roten heiß auf den ersten Saisonsieg, Carlos Sainz und Co. wollen Weltmeister Max Verstappen angreifen. Der WM-Spitzenreiter hingegen peilt im Red Bull ein weiteres Kapitel Formel-1-Geschichte an: Zehn Siege in Folge sind in der Königsklasse noch niemandem gelungen. Los geht's um 15.00 Uhr.