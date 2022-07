Köln (SID) - Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft greift im Finale von Wembley nach ihrem neunten EM-Titel. Im Traumfinale trifft die DFB-Auswahl um Trainerin Martina Voss-Tecklenburg auf Gastgeber England - fast 90.000 Fans werden im Stadion dabei sein. Anstoß ist um 18.00 Uhr.

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals warten auf einige Bundesligisten knifflige Aufgaben. So ist der SC Freiburg bei Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern zu Gast (15.00 Uhr). Hertha BSC muss bei Eintracht Braunschweig ran, ebenfalls Neuling in der 2. Liga (18.30 Uhr). Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 ist hoher Favorit beim Regionalligisten Bremer SV (13.00).

Mit dem Großen Preis von Ungarn verabschiedet sich die Formel 1 in die Sommerpause - und der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel bestreitet das erste Rennen seiner Abschiedstournee vor dem Rücktritt zum Saisonende. Gestartet wird auf dem Hungaroring um 15.00 Uhr.