Köln (SID) - Zum Abschluss des 5. Spieltags der Fußball-Bundesliga will Borussia Mönchengladbach seinen starken Saisonstart fortsetzen. Das Team von Trainer Daniel Farke empfängt um 17.30 Uhr Mainz 05. Ab 15.30 Uhr spielt Hertha BSC beim FC Augsburg um den ersten Saisonsieg.

Im dritten EM-Spiel in Köln treffen die deutschen Basketballer um 14.30 Uhr auf Litauen. Nach dem Traumstart mit dem überraschenden Sieg über Mitfavorit Frankreich wäre ein weiterer Erfolg ein großer Schritt in Richtung Endrunde in Berlin.

Zandvoort wird zum "Meer in Orange": Wenn Red-Bull-Pilot Max Verstappen um 15.00 Uhr in den Großen Preis der Niederlande startet, wird er von mehr als 100.000 Fans begleitet. Die Euphorie ist groß, Verstappens zweiter WM-Titel rückt näher.

Der Titelverteidiger gegen den Wimbledonfinalisten: Bereits im Achtelfinale der US Open wartet ein sportlicher Höhepunkt auf die Fans in New York. Der Russe Daniil Medwedew trifft auf den Australier Nick Kyrgios. Beide sind in herausragender Form.