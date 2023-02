Köln (SID) - Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss seine Bundesliga-Tabellenführung beim VfL Wolfsburg verteidigen. Die Partie wird überschattet von verbalen Attacken des derzeit verletzten Torhüters Manuel Neuer, der die Vereinsführung in einem Interview scharf kritisierte. Im zweiten Sonntagsspiel stehen sich der VfB Stuttgart und Aufsteiger Werder Bremen gegenüber.

Mit dem Topspiel zwischen Cup-Verteidiger THW Kiel und dem deutschen Meister SC Magdeburg wird das Viertelfinale des DHB-Pokals in Hamburg abgeschlossen. Das Duell ist eine Neuauflage des letztjährigen Endspiels, dabei hatte sich der deutsche Rekordmeister an gleicher Stelle mit 28:21 durchgesetzt.

Mit der Entscheidung im Viererbob endet die WM in St. Moritz. Am Samstag hatten die deutschen Athletinnen im Zweier einen Doppelsieg gefeiert. Der Titel ging an Kim Kalicki, Lisa Buckwitz gewann die Silbermedaille. Am Sonntag hofft Francesco Friedrich auf seinen nächsten Titel im großen Schlitten.

Zwei Einzelspringen für Männer und Frauen bilden am Sonntag den Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Willingen. Zum Auftakt des Tests für die nordische Ski-WM in Planica hatte die deutsche Mannschaft im Mixed-Team-Wettbewerb hinter Norwegen und Österreich den dritten Platz belegt.