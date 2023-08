Bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland stehen die nächsten Achtelfinalpartien an. Die niederländische Mannschaft des ehemaligen Wolfsburger Trainers Andries Jonker trifft zunächst auf Außenseiter Südafrika, Anpfiff in Sydney ist um 04.00 Uhr MESZ. Im Anschluss sind die Topfavoritinnen gefordert: Titelverteidiger USA trifft auf Schweden. Für den Außenseiter gibt es Hoffnung, während die Schwedinnen alle drei Partien in der Gruppe gewannen, spielte die US-Auswahl zweimal nur remis. Die Partie in Melbourne beginnt um 11.00 Uhr.

Die deutschen Radprofis greifen bei der WM in Glasgow weiter nach Medaillen. Am Sonntag steht unter anderem die Entscheidungen im Omnium der Männer an, mit dabei ist Routinier Roger Kluge. Die Frauen mit den deutschen Ausnahmesprinterinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich fahren im Keirin um den nächsten WM-Titel. Zudem geben sich die Stars der Straße die Ehre, Tadej Pogacar und Co. fahren den Weltmeister auf 271,1 km von Edinburgh nach Glasgow aus.

Nach dem furiosen 5:3-Sieg zum Saisonauftakt gegen Schalke 04 hat der Hamburger SV den nächsten starken Gegner vor der Brust. Beim Karlsruher SC kämpft der HSV ab 13.30 Uhr um den zweiten Sieg im zweiten Spiel, es wird zugleich das Heimspiel-Comeback von Karlsruhes Lars Stindl. Zeitgleich treffen die Traditionsvereine 1. FC Nürnberg und Hannover 96 aufeinander, der 1. FC Magdeburg empfängt Eintracht Braunschweig.