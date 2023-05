In der Fußball-Bundesliga geht der Meisterschaftskampf in die entscheidende Phase.

In der Fußball-Bundesliga geht der Meisterschaftskampf in die entscheidende Phase. Im einzigen Sonntagsspiel des 31. Spieltages trifft Verfolger Borussia Dortmund zu Hause auf den VfL Wolfsburg. Ab 17.30 Uhr kämpft der BVB um wichtige Punkte.

Jan-Lennard Struff will das erfolgreichste Turnier seiner bisherigen Karriere krönen. Nach einem völlig überraschenden Durchmarsch durch das ATP-Masters von Madrid steht der 33-Jährige im Finale und trifft dort um 18.30 Uhr auf den favorisierten Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien.

In Florida steht die Entscheidung beim fünften WM-Wochenende der Formel 1 an. Ab 21.30 Uhr will Dominator Max Verstappen seine Führung in der WM-Wertung ausbauen. Sein größter Rivale ist derzeit Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez, der zuletzt in Baku triumphierte.

Im engen Titelkampf der Handball-Bundesliga sind alle beteiligten Teams im Einsatz. Tabellenführer THW Kiel trifft um 16.05 Uhr auf die TSV Hannover-Burgdorf, zeitgleich spielt der Titelverteidiger und Tabellenzweite SC Magdeburg gegen den Bergischen HC. Bereits um 14 Uhr kämpft der Dritte Füchse Berlin im Verfolgerduell gegen den Vierten SG Flensburg Handewitt um Punkte.