In Silverstone heulen die Motoren für den Bristish GP auf, während in Wimbledon Djokovics erste Herausforderung wartet.

Grauer Alltag oder Überraschung? Beim Rennen in Silverstone hat Formel-1-Weltmeister Max Verstappen die Chance, seinen achten Saisonsieg einzufahren. Es wäre der sechste in Serie, zweimal sicherte sich zudem sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez Platz eins. In der WM-Wertung liegt der Titelverteidiger 81 Punkte vor Perez. Dennoch wollen Verfolger wie Charles Leclerc oder Silverstone-Rekordsieger Lewis Hamilton im Rennen ab 16.00 Uhr die Spitze angreifen.

Auf der neunten Etappe der 110. Tour de France kehren die Fahrer auf den Puy de Dome zurück. Das 182,4 km lange Teilstück beginnt um 13.45 Uhr in Saint-Leonard-de-Noblat und endet auf dem erloschenen Vulkan. Zuletzt führte die Tour hier 1988 entlang, am Ende der Etappe erwartet die Athleten eine lange, steile Steigung. Eine frühe Vorentscheidung um das Gelbe Trikot ist dort durchaus denkbar.

Erster größerer Gegner für Novak Djokovic: Der Topfavorit aus Serbien trifft beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in seinem Achtelfinalmatch mit dem Polen Hubert Hurkacz auf die Nummer 17 der Setzliste. Auf dem Weg zu seinem achten Wimbledon-Titel hat Djokovic bislang keinen Satz verloren. Das Gleiche gilt für die Favoritin bei den Frauen, Iga Swiatek bestreitet am Sonntag ihr Achtelfinale gegen Belinda Bencic.