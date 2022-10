Köln (SID) - Auf Daniel Farke wartet im Derby gegen den 1. FC Köln sein bislang wichtigstes Spiel als Trainer von Borussia Mönchengladbach. Während Farke noch kein Rhein-Derby erlebt hat, sinnt ein Großteil seiner Mannschaft auf Revanche. Die letzten drei Duelle hat allesamt Köln gewonnen, der FC kann damit einen Rekord einstellen: Vier Derbysiege in Folge gelangen den Kölnern in der Bundesliga bisher nur in den Jahren 1981 bis 1983. Anpfiff ist um 15.30 Uhr, DAZN überträgt die Partie.

Von der Pole Position geht Weltmeister Max Verstappen beim Großen Preis von Japan auf die Jagd nach seinem zweiten Titel in Folge. Sollte der Red-Bull-Pilot das Rennen in Suzuka gewinnen und zudem den Punkt für die schnellste Rennrunde kassieren, wäre ihm die zweite WM unabhängig von den Resultaten seiner Verfolger nicht mehr zu nehmen. Los gehts um 7.00 Uhr MESZ, Sky überträgt wie gewohnt live.

Mit dem ewigen Duell zwischen Deutschland und Seriensieger China endet die Mannschafts-WM im chinesischen Chengdu. Das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf erreichte das Finale durch ein 3:2 gegen Südkorea. Titelverteidiger China setzte sich mit demselben Ergebnis gegen Japan durch. Die Partie beginnt um 13.30 Uhr MESZ.