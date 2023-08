Der frühere Beachvolleyball-Europameister Markus Dieckmann will neuer Präsident des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) werden.

Der frühere Beachvolleyball-Europameister Markus Dieckmann will neuer Präsident des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) werden und den Verband aus der Krise führen. Der 47-Jährige stellt sich am 27. August in Bremen bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Wahl, teilte der DVV mit. Julius Brink, Beachvolleyball-Olympiasieger von 2012, und Matthias Hach kandidieren als Vizepräsidenten.

Komplettiert werden soll das Team durch die nach wie vor im Amt stehende Vizepräsidentin Katharina Dierlamm sowie Janine Stanelle (Deutsche Volleyball-Jugend), Maren Fromm (Athletensprecherin) und Daniel Sattler (Volleyball Bundesliga). Nach der Mitgliederversammlung in Bremen sollen auch die Vorstandspositionen schnellstmöglich neu besetzt werden, betonte der DVV weiter.

Das bisherige Präsidium um Rekordnationalspieler Rene Hecht war Ende Juli zurückgetreten. Zuvor hatten die Mehrheit der Landesverbände ebenso wie die Volleyball Bundesliga dem Führungsteam das Vertrauen entzogen.