Novak Djokovic gewann am Mittwoch in der Nähe von Rom ein Prominenten-Event im Golf.

Das besondere Ballgefühl von Tennis-Topstar Novak Djokovic beschränkt sich nicht allein auf die gelbe Filzkugel. Der Grand-Slam-Rekordchampion sorgte am Rande des Ryder Cup auch mit dem Golfschläger in der Hand für Erstaunen. Der Serbe, der nach seinem Sieg bei den US Open wieder an der Spitze der ATP-Rangliste steht, gewann am Mittwoch in der Nähe von Rom ein Prominenten-Event vor dem Start des prestigereichen Teamevents im Golf.

Djokovic bildete ein Team mit dem ehemaligen walisischen Fußballnationalspieler Gareth Bale in Begleitung des Schotten Colin Montgomerie, der ehemaligen Nummer zwei der Golf-Weltrangliste. "Auf diesem Platz und in dieser Umgebung zu spielen, war wirklich eine große Ehre. Danke an den Ryder Cup, dass ich so etwas Einzigartiges in meinem Leben erleben durfte."

Ebenfalls am Start im Marco Simone Golf and Country Club, wo es ab Freitag um den Ryder Cup geht, waren der spanische Formel-1-Fahrer Carlos Sainz, Ex-Fußballstar Andrij Schewtschenko, die US-Schauspielerin Kathryn Newton und der einstige Super-Bowl-Sieger Victor Cruz.